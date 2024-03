Fleximan colpisce ancora Ecco dove è stato abbattuto l’ennesimo impianto autovelox

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di sabato 16 marzo 2024) Sembra non fermarsi il fenomeno “”, in quanto stiamo assistendo ad abbattimenti di impianti con frequenza quasi giornaliera. Andiamo a scoprire dalle ultime informazionieseguito un nuovo abbattimento nelle righe a seguire. Immagine non reale generata con AI. Adobe Come riportato da L’Adige, nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2024, l’installato sulla strada provinciale che collega Isera a Mori èdivelto. Il rilevatore di velocità, posizionato il 6 febbraio scorso, eraattivato 24 ore su 24 e non richiedeva la presenza fissa della Polizia Locale. Un atto di vandalismo che desta preoccupazione: L’erainstallato in un tratto di strada notoriamente pericoloso,il limite ...