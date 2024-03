Fiumicino | nasce la “Fabbrica delle Idee” | una nuova associazione al servizio del territorio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo 2024 – “Collaborare per il bene del: è con questo spiritol’“. A darne notizia è l’assessore all’Ambiente Stefano Costa. Una novità che è stata ben accolta dai cittadini che hanno commentato positivamente la notizia su Facebook. “Questarealtà – spiega l’Assessore – vedrà gruppi di cittadini che si rendono disponibili cone progetti per poter migliorare la nostra città in nome del benessere di chi la vive. L’(leggi qui) sarà presentata ufficialmente alla collettività giovedì 21 marzo presso l’Hotel Tiber dalle ore 17 alle ore 19. Sarà un piacere rispondere presente all’invito, per conoscere associati, ed obiettivi con la ...