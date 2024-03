(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo 2024 - In occasione della “il” (18-24 marzo),leguidate condotte da cittadini con passato migratorio delAccoglienza, musei, inclusione, relazione”. Ilcoinvolge undici fra musei, borghi, chiese e spazi pubblici ae Fiesole, tra i quali i Musei Civici Fiorentini e Mus.e. In occasione delladi azioneil, Mus.e propone sabato 23 marzo alle 11,30 la visita guidata alla mostra Repose and Resist in corso al Mad Murate Art District. La collettiva, a cura di Black History Month Florence, esamina i concetti di riposo e guarigione in ...

Firenze, 5 febbraio 2024 – tornano al Viper Theatre di Firenze gli irriducibili Dirotta su Cuba . La band fiorentina nata nel 1989 e divenuta poi famosa nel 1994 col brano Gelosia, riparte in tour ... (lanazione)

Firenze, tornano le visite del progetto Amir per la settimana d’azione contro il razzismo

Il 23 marzo al Mad Murate Art District visita guidata alla mostra Repose and Resist. Altri appuntamenti al Museo di Palazzo Vecchio e al Museo Novecento ad aprile, maggio e giugno ...lanazione

Settimana per la Prevenzione Oncologica, con Lilt Firenze visite gratuite e vademucum anti fake news: tornano le visite gratuite e altre iniziative di raccolta fondi e informazione promosse da Lilt Firenze per la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, dal 16 al 24 marzo, evento che la Lega ...055firenze

Elezioni a Firenze, Schmidt sarà candidato sindaco per il centrodestra: Mancano solo i dettagli, a inizio aprile la presentazione dell’ex direttore degli Uffizi candidato sindaco per la coalizione di centrodestra che sfiderà il Pd per il cambiamento a Palazzo Vecchio ...corrierefiorentino.corriere