Firenze | Schmidt è pronto | l' uomo che può far trionfare il centrodestra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Ci siamo, o quasi. La recente visita adel premier Giorgia Meloni sembra aver sbloccato la situazione: qui il candidato sindaco di, salvo clamorose sorprese, dovrebbe essere Eike, ex direttore degli Uffizi. Le perplessità dello storico dell'arte tedesco- ma naturalizzato italiano- sarebbero venute meno. È stato corteggiato a lungo. Fratelli d'Italia, in particolare, ha spinto per mesi per la sua candidatura, che alla fine pare aver convinto anche Forza Italia e Lega, che invero non si sono mai opposte. Mesi fa la Lega aveva pensato all'ex centravanti della Fiorentina, l'argentino Gabriel Omar Batistuta, idea però subito bloccata per questioni di passaporto. A convincere tutta la coalizione sul nome dianche alcuni sondaggi commissionati dagli stessi tre partiti, che lo darebbero ...