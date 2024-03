Firenze | maxi rissa tra due bande in via Palazzuolo | 50 persone coinvolte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo 2024 - Quasi 50se le sono date di santa ragione in viapoco dopo le 18. Urla, minacce, spranghe di ferro e a un certo punto è spuntato anche qualche coltello. Scene da Far West a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella. A fronteggiarsi due, una di tunisini e una di marocchini. I motivi che hanno portato alladovranno essere chiariti dalla polizia ma gli abitanti giurano: "In 40 anni non abbiamo mai visto niente del genere, una violenza inaudita. Sembrava si stessero ammazzando l'uno con l'altro". Alcuni residenti sono scesi in strada per cercare di separarli ma non c'è stato niente da fare e quando sono arrivate le forze dell'ordine c'è stato un fuggi fuggi generale. "Ma prima di andarsene - raccontano - hanno giurato vendetta e si sono dati ...