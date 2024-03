FIRENZE CONTEMPORARY III

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 16 marzo 2024) 23 – 31 marzo 2024 Art Art – Armando Xhomo Gallery Via Ghibellina 105 – 107 – 111 50122Apertura: da lun a dom 15-22 Vernissage: sabato 23 marzo ore 18-20 A cura di: Cristina Madini Entrata libera. Non è richiesta prenotazione. Dal 23 al 31 marzo prende vita la terza edizione di– con sabato 23 marzo serata vernissage a cui seguono aperture speciali – per andare alla scoperta dell’arte contemporanea di. L’evento, alla sua terza edizione, rappresenta un’alternativa o un arricchimento per chi è interessato alla scena emergente e meno istituzionale; un warm up organizzato da Rossocinabro non solo come anticipazione delle novità in mostra a Roma, ma anche come assaggio delle attività off che Rossocinabro si propone di sviluppare durante l’anno. Le opere per questo evento provengono da ...