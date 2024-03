Finotto braccio armato della Carrarese | battuta la Juventus Next Gen

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Carrara, 16 marzo 2024 – Lasupera di misura laGen colpendo anche due traverse e allunga a 11 la striscia dei risultati utili consecutivi. Partenza a razzo degli apuani che nei due minuti iniziali creano addirittura 4 palle gol. Panico è impreciso in area mentre Capello prima si vede respinto il tiro quasi sulla linea da un difensore, poi impegna il portiere ed in una tre occasione spara alto in mischia. Gli ospiti si ricompongono e fanno capolino due volte con Sekulov a chiamare in causa Bleve ma è laa colpire la traversa l 35’ con Panico. Al 39’ laresta in dieci per la seconda ammonizione comminata a Stramaccioni. Nella ripresa i locali partono stringono i tempi. Al 51’ Capello di testa non inquadra la porta. Al 59’ sempre di testa la sblocca ...