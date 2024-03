Fidanzati uccisi dalle esalazioni del gas di scarico della loro auto | ecco chi erano Vincenzo Nocerino e Vida Shahvalad

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 16 marzo 2024) Due giovani, sono stati trovati morti in un piccolo garage a Napoli . Si ipotizza che siano stati soffocatidei gas dimobile, che avevano lasciato accesa presumibilmente per scaldarsi., 24 anni, lavorava come webdesigner e aiutava il padre nella pizzeria di famiglia, mentreera una studentessa universitaria...