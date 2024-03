Fidanzati morti a Napoli | Vincenzo Nocerino e la ragazza trovati in un box | uccisi dai gas di scarico dell' auto

(Di sabato 16 marzo 2024) Giallo a Secondigliano: due cadaveri sono stati rinvenuti in un'in un garage in via Fosso de Lupo. Si tratta di un uomo e di una donna, i corpi di entrambi nudi. Per ora...

Dramma in città dove nelle ultime ore è stata effettuata una scoperta shock : i corpi di una coppia di giovani fidanzati sono stati ri trovati senza vita all’interno di un’ auto Una notizia ... (cityrumors)

Secondigliano , due fidanzati trovati morti in auto . Si indaga sulle cause del decesso, ma si tratterebbe di un incidente Due ragazzi sono stati trovati morti nella mattinata di oggi, 16 marzo 2024, ... (361magazine)

I cadaveri due ragazzi sono stati rinvenuti poco fa in un'auto all'interno di un box condiminiale nel quartiere di Secondigliano, nella zona Nord di Napoli . Al momento non sono... (leggo)

Trovati a Napoli i cadaveri di due fidanzati

I due, Fidanzati, sono stati trovati in auto. Ieri sera si sarebbero recati a una festa e poi al rientro si sarebbero trattenuti nella vettura. L'ipotesi, ancora tutta da verificare, è che siano morti ...ansa

Coppia di Fidanzati trovata morta in un garage a Napoli: AGI - Sono di un uomo e una donna i corpi trovati questa mattina nel quartiere di Secondigliano a Napoli. Quasi certamente, per gli investigatori, si tratta di Fidanzati che sarebbero morti per le esa ...msn

Secondigliano, due Fidanzati trovati morti in auto: Secondigliano, due Fidanzati trovati morti in auto. Si indaga sulle cause del decesso, ma si tratterebbe di un incidente ...361magazine