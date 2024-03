Festa del papà 2024 | la storia | perché il 19 marzo e gli eventi a Milano e in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024)– Ladelè una celebrazione dedicata ai padri e al loro ruolo nella famiglia e nella società. In Italia, ladelcade il 19di San Giuseppe, patrono per eccellenza dei padri e dei lavoratori. Questa festività fu promossa sin dal 1947 da un'iniziativa commerciale di alcuni negozi che desideravano incentivare la vendita di regali per i padri. Tuttavia, nel corso degli anni, la celebrazione ha assunto un significato più ampio, diventando un'occasione per ringraziare iper il loro amore e il loro impegno. I figli preparano piccoli doni ma spesso laè anche occasione per trascorrere una giornata speciale in famiglia. Per questo motivo spesso, se 19è un giorno ...