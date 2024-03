Ferragni | da gennaio persi 5 milioni di euro e mezzo milione di follower

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 16 marzo 2024) Pubblicato il 16 Marzo, 2024 Non si arresta l’emorragia di fan. Il periodo nero di Chiaranon sembra, per ora, avere fine. E’ l’onda lunga, lunghissima provocata dallo scandalo pandoro Balocco e da quelli che sono seguiti, compreso le beghe familiari legate alla separazione dal marito Fedez che hanno sortito di stufare, alimentare antipatie, anziché stimolare empatia. E la sua strategia del silenzio scelta dall’influencer, secondo Il Giornale fino a questo momento si è rivelata tutt’altro che efficace. È questa la conclusione alla quale è giunta l’agenzia Arcadia, con a capo Domenico Giordano, analizzando i dati social dell’influencer. Dal 15 dicembre a oggi,– riporta questi dati Il Giornale – ha “consumato” oltre 500mila, che su 29che la seguono non è una cifra così elevata ...