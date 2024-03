Fermato dai carabinieri | spunta un’altra verità I testimoni | “Lui sferrava pugni”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 16 marzo 2024) A Modena, un episodio ha scatenato un vivace dibattito sul comportamento delle forze dell’ordine e sollevato dubbi sull’autenticità di un video che ha rapidamente fatto il giro dei social network. Protagonista della vicenda è Idrissa Diallo, un giovane di origini guineane di 23 anni, che secondo quanto riportato, sarebbe stato picchiato da due. La tensione tra le parti ha raggiunto il culmine quando il giovane è stato filmato mentre i militari cercavano di farlo salire a forza su un’auto di servizio. Il filmato, diffuso dalla pagina Instagram Welcome to Favelas, ha mostrato però solo un frammento dell’accaduto, lasciando molti dettagli nell’ombra. Il Quotidiano Nazionale ha riportato che, secondo alcune fonti, Diallo avrebbe aggredito per primo i, motivo per cui è stato arrestato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale ...