Ferdico Curva Nord | “Scudetto contro il Milan? Ecco come festeggeremo”

Inter, Curva Nord: «Nessun problema a festeggiare in casa del Milan»

Marco Ferdico, capo della Curva Nord degli ultras dell’Inter, ha parlato della possibilità di festeggiare lo Scudetto nel derby Marco Ferdico, capo della Curva Nord degli ultras dell’Inter, è stato ...calcionews24

Scudetto Inter, il capo della Curva Nord: «Festeggiare in casa del Milan Nessun problema, c’è grande rispetto»: Scudetto Inter, il capo della Curva Nord: «Festeggiare in casa del Milan C’è grande rispetto, non ci sarebbe nessun problema». L’intervista a Marco Ferdico Il capo della Curva Nord degli ultras dell’ ...milannews24

Il capo della Curva Nord: "Ci gestiamo come un'azienda e siamo apolitici. Su Lautaro e il nuovo stadio...": L'edizione milanese del Corriere della Sera ha intervistato Marco Ferdico, nuovo capo della Curva Nord interista. Ecco alcuni stralci delle dichiarazioni del tifoso nerazzurro che ...fcinternews