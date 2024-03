Fedez scopre Londra per la prima volta | «Che incubo attraversare» E nei locali della City incappa nella sua hit – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 16 marzo 2024) Rapper, influencer e un po’ anche travel blogger. In questi giorniè in visita per la. Un viaggio su cui ha voluto tenere informati anche i suoi fan: «Ciao amici, è lache visito. Non so perché alla veneranda età di 34 anni mi sono deciso a visitare questa città», riflettementre si aggira per la capitale inglese in macchina. E poi, non senza un pizzico di ironia, offre qualche consiglio “inatteso” a tutti i suoi follower: «Bisogna stare attenti quando si attraversa qui, perché guidano al contrario. Seguitemi per altri consigli», dice ironicamente. Ma se per il rapper milanese è latra le vie...