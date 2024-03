FdI di Pontelandolfo | “Il consigliere Petronzio chieda scusa | Forza Italia prenda le distanze”

(Di sabato 16 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Il Circolo cittadino di Fratelli d’stigmatizza conle gravi affermazioni pubblicate dalcomunale Nicolavia social”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa della locale sezione di FdI a Ponteladolfo, commentando dei postpubblicati sui social da uncomunale che insultavano GiorgiaMeloni e incitavano a manifestazioni poco ortodosse del dissenso. “Chiediamo alcomunale in questione di chiedereper quanto scritto, poiché un rappresentante delle Istituzioni dovrebbe dare il buon esempio e non prestarsi alla diffusione di incitamento ad incendiare le Istituzioni e poi” tutti a casa”, anche il Governo sostenuto dal Presidente del Consiglio di ...

Pontelandolfo, da consigliere comunale un post contro Meloni e le istituzioni. Fratelli d’Italia: “Sindaco prenda le distanze”

