FC 24 Yoshida UT Birthday | le soluzioni

(Di sabato 16 marzo 2024) Scopriamo come completare la SBCrilasciata in occasione della promo “UT” che permette di ottenere la card in versione “” del calciatore francese del Bayer Monaco. La card presenta un upgrade alle stelle piede debole che passano a 5. Anche quest’anno cercheremo, durante tutta la stagione, di tenere traccia di tutte le SBC fornendovi informazioni sui requisiti per completarle, sui premi che si possono ottenere e su alcune delle possibili! Ricordiamo che in molti casi è più convienente provare ad utilizzare le carte che si hanno all’interno del proprio club, prendendo spunto dai giocatori utilizzati nellepresenti sia in questa guida, sia su FUTBIN,EASYBC o FUT.GG (stessa nazionalità, stesso campionato, stesso ruolo) ma non utilizzando esattamente ...

FC 24 Ultimate Birthday all cards, leaks, and release date

It’s that time of the year when we celebrate the inception of everyone’s favourite game mode, with FC 24 Ultimate Birthday! The event has had a slight name change from FUT Birthday, but we knew what ...videogamer

Masataka Yoshida homers in Red Sox 3-2 loss to Braves: Masataka Yoshida hit a home run and Nick Pivetta and Tanner Houck combined for eight strikeouts, but the Red Sox lost to the Atlanta Braves 3-2.msn