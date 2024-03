“Famiglia piena di soldi” Grande Fratello | ora la scoperta sull’ex di Anita | chi è davvero Edoardo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di sabato 16 marzo 2024) Si continua a discutere a proposito diOlivieri e del suo storico ex fidanzatoSanson e della nuova storiella, nata nello spiato appartamento di Cinecittà, con Alessio Falsone. Mancavano giàpoche settimane alla fine del2023, era necessario liquidarlo in diretta? Se lo chiedono in molti, ma, intanto, continuano ad emergere informazioni sulla facoltosadel riservato ex ragazzo. La cosa che dei spettatori non sopportano, come Beatrice Luzzi e Giampiero Mughini hanno sottolineato nell’ultima diretta del2023, è proprio che la 26enne romana continui a parlare e sparlare diSanson. A San Valentino si era presentato, pur mal tollerando i riflettori e ...