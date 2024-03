Fabriano | otto vittorie nelle ultime 11 gare e quinto posto Ristopro ha ingranato | Sosta rigenerante»

(Di sabato 16 marzo 2024)11per unache pur tra tante difficoltà con l’arrivo di coach Niccolai è riuscita a trovare continuità nei risultati sfoderando grinta e determinazione.in classifica è quinta con 32 punti dietro San Vendemiano e Jesi (terze a pari merito con 40 p.), Roseto (seconda a 42p.) e alla capolista Ruvo di Puglia (44p) cheincontrerà domenica 24 marzo alla ripresa del campionato dopo laper la finale di Coppa Italia. Un fine settimana di riposo dopo la rocambolesca sconfitta di Roseto maturata nel finale per i ragazzi di Niccolai che cercheranno di recuperare gli infortunati Bandini e Granic per affrontare la capolista Ruvo di Puglia con il roster al completo. "La ...

La Serie A 2024 di Ginnastica ritmica proseguirà la propria avventura sabato 16 marzo ad Ancona, dove andrà in scena la terza tappa del massimo campionato italiano a squadre. Il capoluogo ... (oasport)

“Paga o diffondiamo il video hard”: ex avvocato di Fabriano patteggia 2 anni e 8 mesi per estorsione

Serie B – Rimonta vincente per la Liofilchem Roseto su Fabriano: LIOFILCHEM ROSETO – RISTOPRO Fabriano 87-80 (12-19; 21-21; 22-17; 32-23) ROSETO: Durante 9, Maiga, Dervishi n,e, Donadoni 9, Guaiana 1, Tamani 7, ...basketinside