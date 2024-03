(Di sabato 16 marzo 2024)(Ancona), 16 marzo 2024 -messa aon line: denunciati unae un. I carabinieri della stazione dihanno denunciato una40enne residente in Lombardia che ha postato annuncio vendita una Mercedes coupé di seconda mano, prezzo molto vantaggioso, con il versamento di caparra di mille euro. Vittima un 40enne diche ha versato la caparra di mille euro, ma lasi è subito dopo resa irreperibile. Indagini informatiche da parte dei carabinieri hanno consentito di arrivare alla, identificata e denunciata per truffa. A Cupramontana invece i carabinieri hanno denunciato un 30enne di Napoli pluripregiudicato. Vittima un 20enne di Cupramontana. ...

Fabriano, ancora due truffe messe a segno in rete: nei guai un uomo e una donna

I carabinieri hanno ritraciato i due malviventi. Una vettura usata in vendita e un furto di denaro dal conto on line le esche utilizzate per adescare le due vittime he hanno perso ciascuna mille euro ...ilrestodelcarlino

Fabriano, mamma del poliziotto fa arrestare il truffatore: foglio di via per il 27enne: Mano pesante del questore Cesare Capocasa sul giovane che ha anche spintonato l'agente allertato da sua madre, raggirata con la telefonata dal falso avvocato. Non potrà rientrare in città per quattro ...ilrestodelcarlino

Ginnastica Ritmica, Cervia ad Ancona per conquistare la promozione in A1: Terza e ultima giornata della regular season 2024 per il campionato nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Ritmica, “Trofeo Veggy Good”.corriereromagna