FA Cup | la favola del Coventry prosegue; Bernardo Silva liquida il Newcastle

(Di sabato 16 marzo 2024) FA Cup: ilCity supera il Wolverhampton con una rimonta nel finale; il City vince senza problemi con ilIlCity, club di Championship – serie cadetta inglese – continua il suo percorso in FA Cup, arrivata al quinto turno. La squadra della B inglese vince contro il Wolverhampton in rimonta, con due gol al 7? e 10? di recupero della ripresa. In campo anche Manchester City e, con la squadra di Guardiola che, grazie alla doppietta di, trova la vittoria. Wolverhampton-2-3 (53? Simms, 83? Nouri, 88? Bueno, 90’+7? Simms, 90’+10? Wright)Manchester City-2-0 (13?, 31?).