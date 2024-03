F1 | Flavio Briatore è chiaro | “Leclerc sottovalutato | Hamilton farà fatica a stargli davanti”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 16 marzo 2024) Un Mondiale di F1 già finito prima di iniziare? Vedremo. Di sicuro c’è che, dopo i primi due appuntamenti del campionato 2024, la Red Bull ha messo in mostra una grande superiorità, suggellata da due doppiette, con Max Verstappen nel ruolo del mattatore e Sergio Perez in quello del fido scudiero. Per questo, in vista del prossimo week end in Australia, si ha la netta sensazione che ci sarà una replica. La Ferrari, da questo punto di vista, cercherà di confermarsi seconda forza in pista e, magari, provare a recuperare un po’ di terreno nei confronti della scuderia di Milton Keynes. Una rimonta molto complicata per il vantaggio tecnico messo in mostra dalla squadra campione del mondo e il feeling tra la RB20 e Verstappen, in particolare. A dire la propria, ai microfoni di Rai GR Parlamento nel programma “La politica nel pallone”, è stato. ...