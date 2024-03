Ex Milan | Marco Amelia | quando ho visto Olivier Giroud in porta…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 16 marzo 2024) L’ex portiere delha parlato diandò in porta nella partita contro il Genoa a Marassiè una colonna delanche in questa stagione. Il francese è il capocannoniere dei rossoneri, con 12 gol e 8 assist in Serie A, a cui ha aggiunto anche 1 gol e 1 assist in Champions League e 1 gol in Europa League. L’ex Chelsea è il terminale offensivo, ma anche il giocatore che sa dialogare e mandare in gol i suoi compagni. In questa stagione però lo abbiamoanche in un’altra veste. Nel match dell’ottava giornata di campionato,ilvinse 1-0 sul campo del Genoa (gol di Christian Pulisic), ci fu un finale piuttosto convulso, ...