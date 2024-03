Ex Milan, 70 milioni per Brahim Diaz

L`Arsenal vuole Brahim Diaz a tutti i costi. Gli inglesi avrebbero già avviato i contatti con il Real Madrid, come scrive la stampa spagnola: l`ex Milan è una.calciomercato

Lazio, tutto ok per Tudor: l’allenatore guadagnerà 2,5 milioni + bonus a stagione: In casa Lazio è ormai tutto definito per l’arrivo in panchina di Igor Tudor Il croato prenderà le redini della squadra subito dopo la gara che i biancocelesti giocheranno stasera a Frosinone: per lui, ...momentidicalcio

Addio Roma e plusvalenza in Seria A: prezzo già fissato | ASRL: Anche il prossimo anno la Roma dovrà fare i conti con i paletti del FairPlay finanziario, ecco l’ultima indiscrezione sul mercato in uscita Dopo la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, ...asromalive