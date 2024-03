Europee | Salvini a Milano sfida gli alleati | «Danno all' Italia se ci saranno inciuci coi socialisti»

Non pare però che la linea del vicepremier sia condivisa all'interno del partito In Lega tiene banco la questione delle candidature alle prossime Europee : da una parte l'annuncio atteso del generale ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – In Lega tiene banco la questione delle candidature alle prossime Europee : da una parte l'annuncio atteso del generale Vannacci in lista, dall'altro il pressing di Matteo Salvini sui ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – In Lega tiene banco la questione delle candidature alle prossime Europee : da una parte l'annuncio atteso del generale Vannacci in lista, dall'altro il pressing di Matteo Salvini sui ... (webmagazine24)

Salvini: FdI e Fi a rischio inciucio, solo Lega contro eurofollie

Milano, 16 mar. (askanews) – Punta a tornare in doppia cifra alle Europee, la Lega di Matteo Salvini. E per riuscirci il vice premier inizia fin da ora ad alzare i toni nei confronti degli alleati, re ...askanews

Europee, Salvini: "Obiettivi doppia cifra e superare il M5s": 'Sono convinto che alle elezioni Europee la Lega arrivera' almeno in doppia cifra. L'obiettivo politico, che ci dobbiamo dare a medio termine e' ...notizie.tiscali

Salvini: "Puntiamo alla doppia cifra, il 25 aprile in piazza": Il leader del Carroccio Matteo Salvini fa quadrato con i giovani militanti durante un evento a Milano dal titolo evocativo 'Politicamente ribelli, come l'Europa non ci vuole' e fa sapere che il 25 ...ansa