Europee | Lega riflette su Vannacci Gelo Zaia dopo uscita Salvini

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 16 marzo 2024) (Adnkronos) – Intiene banco la questione delle candidature alle prossime: da una parte l'annuncio atteso del generalein lista, dall'altro il pressing di Matteosui suoi governatori, con l'invito a candidarsi in Europa, che resta attuale. Anzi: nelle ultime ore, preso atto del no al terzo mandato per i governatori, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.