Europa Verde | la presidente Fiorella Zabatta | Coraggio di osare su lavoro | salute | diritti civili e pace

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 16 marzo 2024) “Portiamo tra le persone i nostri temi e idee, indipendentemente dalle campagne elettorali, quotidianamente. Questo tour per l’Italia sottolinea che siamo presenti: prima, durante e soprattutto dopo le elezioni. Non scompariamo. Ildimostrato negli anni è stato premiato, riconoscendo la nostra credibilità e coerenza, e continua a esserlo grazie al sostegno che cresce costantemente. È con questo entusiasmo che ci lanciamo nei territori e nella campagna elettorale ‘Ildi’, affrontando tematiche cruciali come il, la, ie la. Affrontiamo questi argomenti, anche quelli impopolari, conperché crediamo in un’Italia unita sotto ogni aspetto. Cittadine e cittadini apprezzano la ...