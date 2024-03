Erica Mou torna live | primo appuntamento al premio LaMiaTerra

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 mar. (askanews) –Moudal vivo annunciando i primi concerti che partiranno il prossimo 25 maggio. Le sue esibizioni fondono performance musicale, reading letterario, teatro. La sua indole comunicativa, la sua capacità di scrittura, affinata con anni di continui stimoli creativi tra musica, teatro, cinema e letteratura, ne fanno una delle artiste più sensibili in circolazione. Il tour partirà con una data particolare, la partecipazione aldi San Marco in Lamis (FG), dove presenterà un set di canzoni prese in prestito da grandi cantautori che hanno saputo parlare ecologia e ambiente, per poi proseguire con gli altri appuntamenti nei quali sarà il repertorio diil cuore pulsante degli spettacoli, con i suoi brani più significativi. Con l’eccezione della ...