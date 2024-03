Ennesimo femminicidio | donna uccisa a coltellate dal marito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 16 marzo 2024) TAURISANO, LECCE – Una tragedia familiare si è consumata nelle prime ore della giornata a Taurisano, piccola cittadina in provincia di Lecce, dove unaè stata brutalmentedalall’interno della loro abitazione situata in via Corvaglia. Secondo le informazioni preliminari fornite dalle autorità, l’assassino, identificato come Albano Galati, ha utilizzato un coltello per compiere l’omicidio della moglie. L’episodio ha destato l’orrore e lo sgomento nella comunità locale, specialmente quando è emerso che una vicina di casa, probabilmente intervenuta nel tentativo di soccorrere la vittima, è stata a sua volta aggredita dal Galati. Fortunatamente, le ferite riportate dalla vicina non sono state gravi; è stata prontamente assistita e medicata sul posto dai sanitari del 118, che hanno evitato conseguenze più ...