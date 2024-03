Endless Love | anticipazioni 18-23 marzo 2024 | Emir e Kemal diventano soci in affari

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 16 marzo 2024)Risultati positivi ma altalenanti per la prima settimana disu Canale 5. Da scoprire se con l’addentrarsi delle vicende, il pubblico si stabilizzerà. Ecco quello che accadrà nelleche seguono.è in onda dal lunedì al venerdì, alle 14.10, e il sabato alle 14.40 circa, su Canale 5 e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da lunedì 18 a sabato 23non riesce a dimenticare Nihan S1 Ep5 – Nihan vede volare l’aquilone die ricorda un bel momento passato con lui. Colta da un sentimento di nostalgia, Nihan scoppia a piangere. Si sfoga con Leyla, ...