Empoli Bologna | cartellino giallo per Maleh | diffidato | salterà l’Inter

“Il Bologna è una squadra molto forte, era importante valutare la prova dell’Empoli. Nella ripresa abbiamo fatto una pressione diversa, non siamo in grado di farlo sempre, dispiace solo come abbiamo ... (sportface)

“I singoli fanno il bene della squadra ma è il gruppo che conta. La cosa più difficile per me è non far giocare chi resta fuori. Possono entrare 11 calciatori e subentrare 5 ma tutti meriterebbero ... (sportface)