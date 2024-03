Emofilia | il viaggio di ‘Articoliamo’ fa tappa a Padova

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2024) Roma, 16 mar. (Adnkronos Salute) – In Italia sono oltre 5mila le persone affette da, e oltre 10mila in generale con difetti della coagulazione. Solo nella regione Veneto, il Registro nazionale malattie rare conta circa 2.500 pazienti con difetti ereditari della coagulazione. Per questo motivo, oggi 16 marzo il progetto ‘Articoliamo Lo sai che?’ faal Palazzo della Salute di. Obiettivo dell’incontro: promuovere la salute articolare e una migliore qualità di vita dei pazienti nelle diverse fasce di età. L’iniziativa, patrocinata da FedEmo, la Federazione delle associazioni emofilici, e realizzata grazie al supporto di Sobi, è promossa dalle associazioni del Triveneto: Associazione bambini e giovani cone altre coagulopatie (Abgec), Associazione Veneto per l’e le ...