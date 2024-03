Elogio di una biologia marina autoctona

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 16 marzo 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine + New York Times Turning Points 2024 in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Sono una donna di colore dell’Asia meridionale e vivo e lavoro come biologanel Sud del mondo. Faccio anche parte della maggioranza tropicale – e cioè degli 1,59 miliardi di persone che dipendono dagli oceani e vivono in Paesi tropicali a basso e medio reddito. A causa del mio background, ho dovuto affrontare innumerevoli sfide che non avrei dovuto essere costretta ad affrontare per vedere riconosciute le mie capacità e per ottenere un posto al tavolo delle decisioni, nonostante mi fossi laureata nelle migliori università, avessi condotto delle ricerche pionieristiche sull’oceano e i suoi abitanti e avessi ottenuto dei riconoscimenti locali e globali per i miei ...