Eliminati e composizione delle squadre | le scelte dei giurati di The Voice

(Di sabato 16 marzo 2024) Chiuse le Blind Audition, ieri sera idi TheSenior hanno dovuto faredifficili. Ogni giudice è arrivato fino a questo punto con 12 concorrenti, ma ne ha potuti portare ai Knock Out soltanto la metà. Per questo Arisa, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino hanno dovuto scegliere 6ciascuno. Il primo a dover scegliere e dimezzare così la sua squadra è stato Gigi D’Alessio: “Come avete visto durante le Blind Audition si lotta tanto per portare un talento nel proprio team. Però poi dopo uno si trova che ha tanti talenti bravi e non sa cosa fare. Chi non entrerà stasera per la semifinale non deve abbattersi, perché non è che non è stato bravo, ma è che non c’è proprio spazio. io veramente ho serie difficoltà. Poi ho dovuto fare...