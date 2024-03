Elezioni USA | Trump ‘preoccupato’ da Taylor Swift | motivo evidente

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 16 marzo 2024)USA, Donaldseriamente preoccupato dalle prossime mosse di: ed ilè fin troppoAncora pochi mesi (precisamente il 5 novembre) dove gli Stati Uniti D’America (ed il resto del mondo) conosceranno il loro nuovo presidente. Oramai è lotta a due, proprio come accadde nel 2020: Donalde Joe Biden. Per il primo si tratterebbe di un clamoroso ritorno, mentre per il secondo una ulteriore conferma. Anche se a decidere le sorti del futuro degli USA potrebbe essere la nota postar. Oramai nel Paese non si sta parlando d’altro se non di questa vicenda.(Ansa Foto) Cityrumors.itNo, non si tratta di una questione di musica ma per via del suo ...