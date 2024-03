Elezioni Russia | attacchi alle urne

(Di sabato 16 marzo 2024) Segnalati diversiin. Lesono state attaccate dagli elettori arrabbiati contro il regime del presidente Putin.inI russi frustrati di non aver altra scelta politica oltre al presidente in carica Vladimir Putin hanno agito causando interruzioni nei seggi elettorali mentre le

I razzi ucraini che hanno martellato per ore la regione di confine di Belgorod, inchiostro versato nelle urne per protesta in diverse città russe, un tentato attacco con una bottiglia incendiaria a ... (gazzettadelsud)

Elezioni in Russia tra le contestazioni, bombe molotov lanciate contro le urne . Il Cremlino: “atti di terrorismo” Le Elezioni presidenziali in Russia sono state segnate da una serie di attacchi ... (361magazine)

Elezioni in Russia, Molotov a San Pietroburgo e vernice verde sulle schede

Le Elezioni presidenziali in Russia proseguiranno fino alla giornata di domenica: il vincitore non è in discussione ...notizie

Russia al voto: tensione per cyberattacchi, bombe e proteste: Le Elezioni presidenziali in Russia si svolgono in un clima di tensione. Gli attacchi di Kiev e le proteste interne alimentano l'incertezza sull'esito del voto, che è scontato a favore di Putin. La si ...giornaledipuglia

Russia, chi dopo Putin Nessun erede, sarà lotta per il potere: Chi raccoglierà il testimone del 72enne Vladimir Putin E' la domanda che si pone il Washington Post, mentre in Russia sono aperti i seggi per le Elezioni 2024 che consegneranno un nuovo mandato allo ...adnkronos