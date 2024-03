Eleonora Duse | una vita da recitare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 16 marzo 2024) Nell’aprile del 1924 moriva l’attrice italiana più famosa, la «Divina» che reinventò il teatro e al tempo stesso lo portò nella sua quotidianità. Una personalità che segnò un’epoca, al pari della sua tormentata storia d’amore con Gabriele D’Annunzio. Con quei lineamenti duri, accentuati dagli zigomi affilati, non si può dire che fosse bella ma, quandosi presentava in pubblico, si tirava addosso gli sguardi di tutti. Non per nulla era - per prima cosa - «divina». Nello sguardo. Nell’atteggiamento. E in quell’accompagnare la discussione con il muovere delle mani come se dirigesse i suoni di un’orchestra (che era lei stessa). Sembrava destinata al palcoscenico. Del resto, lanacque il 3 ottobre 1858 in teatro, per poco direttamente sulla ribalta (sua madre Angelica Cappelletto era un’attrice «clodiense» - gergo ...