Elena canta Irama a The Voice | nessuno si gira e la Clerici non ci sta

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 16 marzo 2024) Per le ultime Blind Audition di questa edizione ieri sera ancheLastrucci si è presentata a TheSenior: “Il giorno prima che nascessi, mia mamma ha ballato con mio papà tutta la serie il Boogie-woogie. L’ha ballato talmente tanto che la notte ha avuto il travaglio e sono nata. Mi chiamo, ho 66 anni e sono nata nell’isoletta di Burano, dov’è vissuta mia madre e siamo nate noi tre sorelle. La passione per la musica è nata da mia mamma. Se penso all’infanzia ho ricordi bellissimi. Con mia mammavamo sempre. La gente per strada diceva ‘arrivano le canterine‘.Lastrucci, nessun giurato siper la sua esibizione. La 66enne veneta hato Ovunque Sarai di, ma non ha convinto i giudici,infatti ...