Efficientamento energetico della scuola primaria di Poppi | al via i lavori

(Di sabato 16 marzo 2024) Arezzo, 16 marzo 2024 – Hanno preso il via in questi giorni ididi. Un investimento di quasi 500 mila euro, di cui 328 mila euro sono stati destinati agli interventi realizzati nel tetto, 100 mila euro alla sostituzione degli infissi e 65 mila euro alla sotituzione dei punti luce. La prima tranche di interventi è già stata realizzata con la sostituzione dei punti luce e l’installazione delle lampadine a led che avranno un minor consumoe quindi ridurranno l’impatto ambientale. In questi giorni è inoltre in corso l’inserimento del cappotto nelle pareti esternestruttura. Durante le festività pasquali, approfittando dell’interruzione delle lezioni, saranno ...