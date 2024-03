“Ecco per cosa l’hanno operata” Kate Middleton | le ultime rivelazioni | intervento delicato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 16 marzo 2024) C’è tanto mistero intorno ae alla sua salute. Dopo l’operazione all’addome non ben specificata dalla famiglia reale e la polemica relativa alla foto coi figli modificata, sulla principessa del Galles è adesso stato scrittoavrebbe davvero. Una problematica decisamente fastidiosa e che metterebbe non in buona luce la sua immagine, dato che sarebbe costretta a fare qualdi particolare per guarire. Due mesi dopo l’annuncio sue sulla sua salute da Kensington Palace, ora a rompere il silenzio sull’operazione è Jessica Reed Kraus, una blogger originaria degli Stati Uniti che avrebbe scoperto asarebbe stata sottoposta la moglie di William. Questa fonte, come spiegato dal sito Leggo, è ritenuta molto credibile e non si sta ...