Eccellenza Ventiseiesima giornata con i fiocchi | il programma e gli arbitri

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 16 marzo 2024) Tre scontri diretti interni alle prime cinque posizioni. L’unica tra quelle in alto a non vedersela con una della sua classe è l’Urbino, pronto ad ospitare la Jesina Vallesina, 16 marzo 2024 – Sarà, con ogni probabilità, un crocevia definitivo quello che caratterizzerà la quartultimadi. Vista l’entità degli scontri diretti che la caratterizzeranno, forse il più importante in assoluto. Ne sanno qualcosa Castelfidardo e Maceratese, che a partire dal proprio quinto posto in condivisione si appresteranno ad affrontare rispettivamente Civitanovese e Montefano. Per qualunque di queste quattro, vincere potrà significare un grande step successivo per il fine stagione. I biancoverdi e i biancorossi sono alla ricerca della conferma identitaria necessaria a rimanere in alto e le gare del ‘Polisportivo’ e dell’Helvia Recina’ sono stimolanti ...