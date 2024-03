Eccellenza Il Chiesanuova deciso a rimanere in alto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) La quint’ultima giornata mette una contro l’altra sei delle sette migliori in classifica. Il turno insomma emetterà mezze sentenze o quasi, specialmente sulla fuga o meno della Civitanovese e sulle ambizioni playoff di almeno due-tre squadre. Tra le gare più importanti e "impattanti" c’è la sfida del "Sandro Ultimi" dove domani ilriceve il Montegranaro. La splendida macchina da gol assemblata dall’allenatoreMobili, terza forza con 42 punti, riceve i fermani staccati tre posizioni ma solo 3 lunghezze. Una partita scorbutica per i padroni di casa che stanno studiando la rivincita dopo l’1-0 d’andata, quando i gialloblù misero fine alla serie di 6 risultati utili (5 successi e un pari). Un ko che maturò nel finale, tiro di Tonuzi pure deviato, e in precedenza Bonifazi e Sbarbati avevano avuto chance per sbloccarla a favore. Con il blitz 0-3 a Jesi ...