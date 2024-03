Eccellenza | bianconeri con almeno 200 tifosi al seguito La Baldaccio aspetta il Siena a un passo dalla D

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) AREZZO È la vigilia di una partita storia per laBruni. Ad Anghiari arriverà ildomani alle 14.30 pr quella che è la partita decisiva per ivisto che in caso di successo, alla vigilia dello stop del campionato di, potrebbero festeggiare il ritorno in serie D. Baldolini (nella foto) e i suoi ragazzi, ben lontanizona rossa della classifica, possono dal canto loro giocare senza apprensione contro la corazzata senese, provando quindi a mettere a segno lo sgambetto alla prima della classe più che lanciata verso la vittoria di questo torneo. Per l’occasione sono previsti ad Anghiari200ospiti. A loro sarà riservata la tribuna coperta che vanta una capienza di 250 posti. Idi casa si ...