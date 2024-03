"E' tutto diverso dalla mia Germania"

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 16 marzo 2024) Daniel Weishaupl, ingegnere meccanico, con una grande passione per le auto è di Stoccarda in. "Mi piace lavorare per quest’azienda perché a differenza del passato non lavoro per una sola casa automobilistica ma contemporaneamente per tante. Spazio e lavoro insieme per tutti. E poi quando ho iniziato a lavorare in Loccioni già nella prima settimana ho fatto festa con tutti i colleghi italiani. Non è normale per noi tedeschi abituati a lavorare, andare a casa e il giorno dopo andare di nuovo al lavoro. Non ci ritroviamo così tutti insieme a fare festa".