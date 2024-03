È la conoscenza a renderci liberi | sono fiero di poter contribuire con le scuole di cittadinanza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) La Banca Mondiale, anche per la diversa distribuzione dei vaccini, ha parlato di “Great Divergence”, ovvero una grande frattura tra nazioni e tra le differenti classi sociali nei paesi più poveri. Ha stimato che cinquantadue economie posrecuperare i danni avuti, ma altre cinquantottodestinate a restare indietro. Il drammale storie quotidiane di giovani, donne, di chi era già ai margini e precario, e chi non aveva investito sulla propria formazione e istruzione, con un danno incalcolabile per i bambini che affrontato blocchi parziali o totali dell’istruzione nel loro paese. Secondo il costituzionalista Salvatore Settis, “bene comune” vuol dire coltivare una visione lungimirante, vuol dire investire sul futuro, vuol dire preoccuparsi della comunità dei cittadini, vuol dire anteporre l’interesse a lungo termine di tutti ...