Dune 2 | il secchiello da popcorn venduto online a cifre mostruose

I vermi della sabbia di Dune sono diventati iconici per il franchise, tanto che AMC Theatres ne ha realizzato dei secchielli per i popcorn con la loro forma. Venduti a 24,99 dollari nelle sale ... (screenworld)

La passione per il franchise di Dune non ha limiti nemmeno nell'oggettistica che si trova in vendita online. I vermi delle sabbie di Dune si sono insinuati anche nell'e-commerce. A pochi giorni ... (movieplayer)