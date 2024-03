Dune 2 | Ecco Perché Alcune Scene Sono In Bianco E Nero!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 16 marzo 2024)2: in tanti hanno notato diversein, che stridono con le altre, a colori, del film. Lo stesso regista ha dato una spiegazione a questa scelta!2 sta riscuotendo l’enorme successo che tutti si aspettavano. Il film piace a tutti, così come era successo per il primo, ma vengono sollevate anche tante riflessioni e domande. Infatti, per esempio, in molti sichiesti per quale motivo diversesiano state realizzate in. Il regista Denis Villeneuve ha fornito direttamente la risposta a questa domanda.2: la spiegazione del regista Denis Villeneuve sullein2 è diventato subito ...