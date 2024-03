Duecento sportivi ospiti. La valle del Mallero capitale del freestyle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Dicie dici Valmalenco: per i prossimi 30 giorni i funamboli dello sci fanno tappa nelladel. Il mese di marzo si preannuncia tutto da gustare per gli amanti delski, sia dal punto di vista della spettacolarità sia da quello prettamente sportivo. La pista del "Dosso" nel cuore dell’Alpe Palù, a 2000 metri sopra Chiesa Valmalenco, è infatti la ribalta naturale che da anni ospita le "gobbe" e i "salti" delle più prestigiose sfide internazionali Fis, e si propone come un vero anfiteatro naturale dove migliaia di sciatori che frequentano il weekend in Valmalenco potranno assistere gratuitamente alle manifestazioni in programma, cogliendone la piena spettacolarità e spirito sportivo. Agli eventi si sono accreditati oltre 40 team nazionali per la presenza di oltre 200 tra atleti, tecnici, ...