Due rapinatori in cella | uno a casa Il gip | Una banda ben organizzata

(Di sabato 16 marzo 2024) "Gli indagati hanno dimostrato di saper agire in modo perfettamente organizzato, coordinando ogni fase, effettuando sopralluoghi prima di agire, avvalendosi di persone deputate ad agevolarne i movimenti e mantenendo una fitta rete di ricettatori con cui monetizzare la refurtiva". E adottato ‘contromisure’ per eludere le indagini, cambiato utenze, auto, documenti. E concordato una versione da fornire in caso di arresto. Lo scrive il gip, Giulia Costantino, nella convalida dei fermi dei presuntia ‘I Gioielli di Rossana’ di via X Giornate, assaltata la sera del 23 febbraio, 700mila euro di bottino, il titolare ferito al volto con il calcio della pistola e un martello, due spari (a salve) in aria per garantirsi la fuga in monopattino. Ma anche a ‘Oro in Euro’ di via Orzinuovi, del 10 gennaio, titolari picchiati e legati, bottino di 87mila euro. Il giudice ...