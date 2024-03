Dramma nel calcio | portiere di 21 anni muore per trauma cranico | NOME e FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2024) Una tragedia ha sconvolto il mondo del: è morto Mohamed Al-Mukhtar,di 21dell’AS Douanes de Nouakchott e della nazionale mauritana. Secondo quanto riferito ilsi è verificato in seguito ad un infortunio durante l’allenamento della squadra, in seguito ad uno scontro con un suo compagno con conseguente. Il coma, poi la morte L’estremo difensore è entrato in coma e le condizioni sono state subito disperate. La notizia è stata confermata dalla Federmauritana: “la Federmauritana piange il giovanedella nazionale e del Customs Club, Mohamed Al-Mukhtar, morto questo sabato mattina a Nouakchott. Il giovane era noto per il suo grande amore per la patria, per il suo talento, per ...