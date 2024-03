Dopo morte Borrelli il Prefetto incontra i Sindacati | a breve “Osservatorio provinciale sulla sicurezza su lavoro”

(Di sabato 16 marzo 2024) Caserta.l’incidente sulcostato la vita il 12 marzo al 26enne Giuseppe, schiacciato da un macchinario nell’azienda Laminazione Sottile di San Marco Evangelista – nell’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere per omicidio colposo sono indagate sette persone – ildi Caserta, Giuseppe Castaldo, hato i segretari generali provinciali di CGIL, CISL e UIL per un primo confronto sul tema della salute e dellanei luoghi dinel settore pubblico e privato. Ilha sottolineato la necessità di potenziare le attività di vigilanza e controllo – da parte degli enti preposti e delle Forze di Polizia – e di monitorare il fenomeno, soprattutto nei settori più a rischio quali edilizia, comparto ...

Firenze, 15 agosto 2024 – « dopo che ho fatto affiggere i manifesti rivolti alle donne musulmane con scritto in arabo 'in Europa hai gli stessi diritti di tuo marito’, ho subìto minacce di morte da ... (lanazione)

Ceccardi "Ho ricevuto in passato minacce con proiettili, ora mi hanno scritto che 'avrebbero ballato sulla mia tomba', mi hanno augurato la morte e mi hanno detto che non capivo nulla di ... (firenzepost)

Brigatisti del rapimento di Aldo Moro: chi sono e cosa fanno oggi

Nel petto aveva i segni di 11 colpi di pistola. Pochi giorni Dopo l’epilogo della tragedia si ebbero i primi arresti di brigatisti coinvolti tanto nell’agguato di via Fani – che portò alla morte di 5 ...tag24

Due cadaveri trovati in un garage a Secondigliano a Napoli: l'ipotesi sulla morte dei due ragazzi: Due cadaveri sono stati ritrovati all'interno di un box auto in zona Secondigliano a Napoli: i corpi appartengono a due giovani. Cosa è successo ...notizie.virgilio

Vive con il papà morto in casa per 4 mesi: la macabra scoperta dei Carabinieri a Zagarolo: Ha denunciato la morte del padre Dopo 4 mesi. E per tutto quel tempo ha vissuto nella stessa casa, in una zona nella campagna di Zagarolo. È una storia di disagio e solitudine quella scoperta dai ...informazione